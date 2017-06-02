Ученые: Высокие мужчины делают женщин более счастливыми

Корейские ученые доказали, что любовь, секс и совместные интересы не единственное, что может влиять на отношение пары. Исследователи выяснили, что многое также зависит от роста человека.

Специалисты из Konkuk University смогли доказать теорию о том, что женщина чувствует себя более счастливой в отношениях, где мужчина имеет высокий рост. Ученые доказали, что с такими партнерами девушки чувствуют себя «Дюймовочками» и более защищёнными. К таким выводам корейские ученые пришли на основании изучения отношений более 7 000 пар.

Исследователям удалось выяснить, что в браке счастливо жили те пары, у которых между мужчиной и женщиной существовала большая разница в росте. При этом сами мужчины заявили, что больше предпочитают женщин низкого роста.