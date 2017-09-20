Ученые: Частый секс представляет угрозу для жизни человека

Австралийские ученые в ходе проведенного исследования смогли выяснить, что частый секс может быть опасен для жизни как человека, так и животных. Главная опасность кроется в сильном истощении после сексуальных игр.

Как рассказали исследователи, некоторые млекопитающие в период брачных игр могут спариваться сразу с несколькими самками, их число может превышать 10 особей женского пола в сутки. В результате этого у самца наступает сильное истощение, из-за чего он может погибнуть.

Подобная тенденция просматривается и в отношении человека. Так, мужчина, который слишком часто занимается сексом, может также получить истощение организма. Ученые заявляют, что более трех половых актов в сутки могут вызвать у сильной половины человечества проблемы с нервной и репродуктивной системой, а частое семяизвержение приведет к том, что в более зрелом возрасте он не сможет иметь детей.

Исследователи выявили два основных симптома сексуального истощения. К ним относятся нарушение опорно-двигательного аппарата и выпадение волос. Стоит отметить, что частый секс опасен только для мужчин, так как женщины гораздо легче переносят периоды сексуального истощения.