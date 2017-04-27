"Дарт Вейдер": океанологи нашли в Индийском океане неизвестного науке подводного таракана

В рамках экспедиции SJADES 2018 азиатские океанологи обнаружили неизвестного подводного таракана, который получил наименование "Дарт Вейдер Изопод". Об этом рассказали на Instagram-странице Китайского исторического музея Ли Конга.

Сотрудники Национального университета Сингапура при поддержке коллег из Индонезийского института наук в течении 14 дней исследовали Индийский океан к югу от острова Ява. Исследователи встретили 12 тысяч живых организмов, относящихся к 800 видам. Ранее ученые в этой зоне столь масштабного изучения не проводили.

Сильнее других биологов поразило существо, напоминающего помесь рака-отшельника и краба. Со стороны же членистоногое очень напоминает таракана-переростка с очень плотным панцирем и пятью парами ног. Авторы исследования намерены проанализировать строение животного и внести его в биологическую классификацию. Полный отчет о проведенной работе они обещают обнародовать не ранее 2020-го года.