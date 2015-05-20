Ученые выяснили, как спастись от преждевременной смерти

Ученые выяснили, что спастись от преждевременной смерти можн благодаря физической активности.

Американские специалисты Госпиталя имени Джона Хопкинса заявили, что риск сердечной недостаточности намного меньше, если человек соблюдает нормы рекомендаций по физической активности. Следовательно, так можно сберечь себя от преждевременной смерти.

Специалисты подчеркивают, что люди старше 60-65 лет попадают в больницу из-за превышенного уровня холестерина, диабета, а так же из-за привычки курения. Все это может привести к скоропостижной смерти. Причиной этому то, что все вышеперечисленное вызывает сердечную недостаточность человеческого организма.

Согласно исследованиям, в неделю рекомендуют 150 минут физической активности. Это поможет держать состояние здоровья в необходимой форме. К слову, это поможет и людям с вредными привычками. В исследовании приняли участие около 10-11 тысяч человек, которые старше 60 лет. Ученые наблюдали за ними на протяжении 19 лет. Специалисты учитывали опросы и количество походов к врачу.