Создали чип для обнаружения наркоманов

В Университете Буффало специалисты создали специальный чип, который быстро определяет наличие наркотических веществ в крови.

Таким образом можно обнаружить наркоманов.

Сам чип состоит из пластины серебра, которая покрыта напылением золота. Достаточно компактное устройство пригодится в работе сотрудников правоохранительных органов и медицинской сферы. Новое устройство может быстро обнаружить наркотические вещества в крови человека, при чем для этого не нужно обращаться в больницу за анализом. Аппарат тут же анализирует вещества и передает всю информацию на компьютер.

Чип выдает результат спустя несколько минут. Далее специалисты протестируют свое изобретение, чтобы выпустить его в производство. Одно из преимуществ - цена. Себестоимость такого аппарата составляет десять центов.

Напомним, недавно специалисты изобрели приложение для молодых родителей. Это дополнение сможет переводить плач ребенка. Chatterbaby показывает причину, по которой малыш кричит, и различает боль и голод. Единственный минус - это то, что пока что у приложения маленький словарный запас.