Ученые выявили новый смертоносный вирус свиней, который грозит эпидемией для человечества

Ученые из США выявили новый смертоносный вирус свиней, который грозит эпидемией для человечества. Он подобен уже известным опасным патогенам Sars и Mers, которые успели унести жизни сотен людей и стали пандемией предыдущих годов.

Научное издание PNAS передает слова американских ученых, начинающих бить тревогу о новом смертоносном вирусе свиней, который грозит стать эпидемией для человечества в любое время, даже в ближайшее будущее. Ситуацию прокомментировала профессор университета, базирующегося в Огайо, Линда Саиф.

Она рассказала, что обсуждаемый коронавирус имеет наименование PDCoV. Ученые знали о его существовании уже достаточно давно, однако до этого зараженными им замечали лишь птиц. Недавно же его начали находить в организме свиней. В 2014 году он вызвал настоящую вспышку инфекции на одной из ферм в Огайо. У животных начинались серьезные проблемы со здоровьем, в редких случаях которые даже приводили к смерти.

Такая ситуация заставила специалистов более усердно изучить способности нового опасного вируса, тогда они и узнали, что он уже подобрал "ключи взлома" к оболочкам клеток свиней и птиц. Стало ясно, что вирус вскоре может научиться заражать и организм человека.