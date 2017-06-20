Физики изобрели самый быстрый "кипятильник" на Земле‍

Физики из Германии, а также ряда других стран Европы изобрели самый быстрый "кипятильник" на Земле‍. За основу устройства, которое может разогреть воду до температуры в 100 тысяч градусов за десятую долю пикосекунды, был взят рентгеновский лазер XFEL.

Научный журнал PNAS публикует выводы ученых, которые изобрели самый быстрый "кипятильник" на Земле‍. Как сообщается, он может нагреть воду до температуры в 100 тысяч градусов за рекордно маленькое количество времени. После этого, отмечают ученые, она уже не может оставаться собой и приобретает мной состав. Проведя эксперимент с участием рентгеновского лазера XFEL они получили совершенно неизвестную ранее науке форму материи.

Один из участников эксперимента, профессор Карл Кейлмэн из шведского Университета Упсалы, поделился, как происходил этот процесс. Он пояснил, что он во многом отличается от обычного разогревания или кипячения воды. По его словам, в этом случае нужно всего лишь заставить ее молекулы двигаться быстрее. В случае же с новым необычным "кипятильником", все выполняет мощный пучок рентгена, который разрушает все связи в воде между электронами. Они отталкиваются друг от друга и начинают двигаться с огромной скоростью. Тем не менее, в этом все же прослеживается определенный порядок, так как ученым удалось добиться создания экзотической формы материи.