Изобрели переводчик для детского плача

В Лос-Анджелесе создали уникальное приложение. Оно помогает перевести детский плач.

Приложение Chatterbaby абсолютно бесплатное. Оно поможет родителям разобраться в том, почему же их ребенок плачет. Одним из минусов дополнения является то, что сейчас у него не очень большой словарный запас. Стоит отметить, что даже на такой стадии разработки Chatterbaby спокойно показывает разницу между чувством боли и жаждой или голодом.

Специалисты заявили, что в дальнейшем приложение сможет еще больше разбираться в человеческом мозге. Также ученые подчеркнули, что в ближайшем времени может появиться дополнение, которое поможет обнаруживать аутизм.

Напомним, что недавно ученые смогли сделать шаг в разработке специального теста на выявление аутизма. Они провели эксперимент с участием макак, гормоны которых анализировали специалисты. В результате оказалось, что вероятность аутизма высока у самой необщительной макаки. Таким образом, ученые собрали еще больше фактов для создания тестирования на аутизм.