Ученые: У беременных женщин из-за кофе могут родиться дети, страдающие ожирением

Ученые из Норвегии провели ряд исследований и выяснили, что употребление кофе беременной женщиной негативно влияет на ее будущего ребенка. Так, по словам специалистам, в будущем эти дети могут столкнуться с проблемами ожирения.

Сообщается, что в ходе своего исследования ученые изучили данные об образе жизни более 50 тысяч женщин, которые родили детей. Они проверили, сколько кофе данные женщины выпивали во время беременности и как кофеин повлиял на вес их детей в возрасте до 8 лет. Специалисты оценили состояние здоровья детей, когда им исполнялось 3, 5 и 8 лет.

Как удалось выяснить в ходе проведенного исследования, все же прямая зависимость от веса ребенка и потребляемого его матерью кофе во время беременности существует. Оказалось, что чем больше женщина употребляла кофе и кофеиносодержащих продуктов, тем выше у ее ребенка риск развития ожирения в раннем возрасте.