Ученые: Изображения богов с головами зверей и людскими телами являются доказательством генетических экспериментов пришельцев‍

Ученые утверждают, что изображения богов с головами зверей и людскими телами являются доказательством генетических экспериментов пришельцев‍. Такие наскальные рисунки и скульптуры хранятся как памятники древности у многих народов.

Уфологи пришли к очередному нестандартному выводу относительно того, почему в разных частях мира находят все больше изображений существ с головами зверей и людскими телами. В своей теории они опираются на одно из последних научных открытий. Не так давно на территориях современной Австралии и Южной Африки было найдено около пяти тысяч подобных рисунков. Среди экспертов уже давно бытует мнение, будто таким образом люди в древности представляли себе богов, однако уфологи в один голос утверждают - люди видели и рисовали пришельцев.

Большинство найденных изображений довольно идентичны. Люди изображали людей с головами кошек, баранов, козлов, быков, шакалов и других животных. Кроме того, очень часто встречаются рисунки кентавров - существ с торсом и головой мужчин и телом коня. Ученые считают, что на тот момент в Австралии не было лошадей, так что единственным логичным объяснением этого им кажется теория о генетических экспериментах инопланетян.