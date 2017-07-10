В Китае поставили мировой рекорд по имитации полета на Луну

В китайской космической лаборатории завершили имитацию полета на Луну. Всего эксперимент длился 370 дней.

Суть эксперимента заключалась в том, что его участники находятся определенный период времени в условиях, которые приближенные к нахождению человека за пределами нашей планеты. Это было сделано в рамках создания проекта, благодаря которому в будущем астронавтов смогут отправлять на Луну. Начался эксперимент еще в марте 2017 года. В его рамках студенты по очереди жили в лунных условиях.

Исследование проводили в месте, которое оборудовано для жизни. Там есть места для сна, приема пищи, а также для выращивания растений и ухода за животными. В Китае уже проводился такой эксперимент около четырех лет назад. Тогда участники провели в лунных условиях примерно 110 дней.

Еще в январе 2018 года появилась информация о том, что эксперимент длительностью в 370 дней стал мировым рекордом. До этого момента рекордом считалось проведение исследования в СССР. Тогда в 70-х годах люди находились в лунных условиях 180 дней.