Ученые объяснили, какая главная польза приема алкоголя в малых дозах‍

Ученые из Великобритании объяснили, какая главная польза приема алкоголя в малых дозах‍. Они провели эксперимент, который показал, что это помогает предотвратить преждевременные смерти, а также является профилактикой алкоголизма.

Издание Addiction публикует выводы британских ученых, которые проводили исследование на тему того, влияет ли на здоровье человека то, в каких дозах он принимает алкогольные напитки. Они пришли к выводу, что между двумя этими фактами все же существует некая связь. При этом, они добавляют, что похожий эффект наблюдается и в случае употребления пищи. Человек ест меньше, если ему дают маленькую порцию еды. Это помогает ему не переедать. К тому же, люди, съевшие одну порцию, редко будут просить еще одну.

Ученые провели эксперимент с участием 278 человек. Их разделили на две группы, добровольцы которых должны были в разных обстановках заказывать для себя алкоголь. Первая группа делала это в комнате, специально оборудованной под вид гостиной, а вторая - в баре. Они могли заказывать для себя как большие порции алкоголя, так и маленькие, и делать это столько, сколько они пожелают. Как выяснилось в конце, те, кто пил малыми дозами, в целом выпивали меньше. Такой подход ученые предлагают всем людям, напоминая об опасности употребления спиртного в больших количествах.