Ученые оснастили дрон ИИ и научили определять видовой состав леса‍

Ученые из Японии оснастили дрон искусственным интеллектом и научили определять видовой состав леса‍. Таким образом они получили картину с точностью до 89%, которая помогает им следить за распространением способных распространяться видов деревьев.

Японские ученые рассказали о своем последнем важном научном достижении, с помощью которого они смогли без особых затрат и за довольно непродолжительное время определить видовой состав леса. Эксперимент был проведен с естественным насаждением в районе пригорода Киото, которое имеет площадь около 47 гектаров.

Ученые оснастили дрон DJI Phantom 4 уже обученным ИИ и запустили его на высоту около 80 метров. На нем была камера, которая сфотографировала всю площадь леса, а позже изображения были совмещены в одну картинку. Программное обеспечение смогло распознать семь видов деревьев, а также обычную почву, здания и другие объекты.