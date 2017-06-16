Ученые доказали способность собак к проявлениям ревности

Ученые из Университета Эмори, базирующегося в США, доказали способность собак к проявлениям ревности. Ряд исследований показал, какие процессы происходят их мозге, когда они находятся в разных ситуациях.

Издание Animal Sentience опубликовало статью с выводами американских ученых, которые анализировали, какие чувства могут испытывать собаки, находясь в разных ситуациях. Некоторые из специалистов были весьма удивлены, когда поняли, что эти животные способны испытывать ревность и показывать ее своим поведением. Они провели эксперимент с теми из особей, которые не проявляли особо бурной реакции, когда их мозг сканировали с помощью специального оборудования.

Ученые хотели зафиксировать, что происходит в мозгу собаки, которая получает еду; которая видит, как еду получает другая собака; которая видит, как еду насыпают в миску. Ученые заметили, что необычные реакции мозга животного были замечены во втором случае. У собак начинала особо функционировать мозговая миндалина, что говорило об их возмущении и зависти. На основании этих данных и были сделаны выводы о способностях собак к проявлениям ревности.