Истинные служители науки выше разнообразных международных политических распрей. Очередное доказательство этому — актуальное интервью британского профессора Себастиана Джонстона отечественным журналистам. И это при том, что официальный Лондон не скрывает своего негативного отношения к РФ. Об этом пишет агентство REGNUM.

В своем комментарии эксперт недвусмысленно заявил, что он является сторонником мнения экспертов РАН о высоком терапевтическом потенциале релиз-активных препаратов. По словам господина Джонстона, у него есть собственное доказательство высокого потенциала таких препаратов в виде личных исследований.

Ученый также рассказал нашим СМИ, что его команда выступила создателем экспериментальной модели заболевания риновирусной инфекции. Джонстон, по его признанию, успешно апробировал на этой модели и российские препараты «Анаферон» и «Эргоферон» (производитель — «Материа Медика Холдинг»).

В заключение следует добавить, что профессор Олег Эпштейн в декабре 2017 года представил в РАН уникальный класс релиз-активных лекарств. В Минздрав по следам презентации обратились с просьбой зарегистрировать такой вид лекарств.



