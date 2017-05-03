Российские археологи нашли останки первобытного человека‍ в Иркутской области. Помимо них на стоянке "Туяна", базирующейся в районе Тункинской долины, обнаружили другие примечательные экспонаты.

Археологи, местом работы которых была площадка "Туяна", передают свежие новости о своих находках. Самыми ценными из них оказались останки, которые могут принадлежать первобытному человеку. Ученые считают, что он мог обитать на территории современной России. Самым интересным фактом в случившемся они признают то, что найденные кости не отличаются от типа тех, которыми сейчас обладают люди. Это значит, что первобытный человек мог выглядеть точно так же, как и выглядит Hоmo sapiens сейчас.

Ученые придают этому факту очень большое значение, ведь это может изменить представление о всей истории древности. Между тем, останки не могут принадлежать обычному человеку. На это указывают различные амулеты и предметы быта, найденные рядом с ними. Сейчас весь материал передан российскими археологами немецким коллегам в Институт общества Макса Планка.