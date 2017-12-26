В Америке ученые впервые пересадили память

В Америке ученые провели эксперимент на улитках, в ходе которого выяснили, как можно пересадить память.

В исследовании использовали моллюсков, на которых влияли рибонуклеиновые кислоты. Существ разделили на несколько групп. На одну группу улиток влияли разрядами токов в течении около 20 минут. Проходил один день и все снова повторяли заново. После этого у живых организмов появилась защитная реакция, которая длилась практически минуту. У другой группы, на которую ток не воздействовал, эта реакция была всего секунду. В итоге ученые выполнили пересадку рибонуклеиновых кислот от первой группы второй. В результате улитки, которых не испытывали током, показывали защитную реакцию в почти минуту.

Специалисты заявили, что такое открытие станет новым шагом развития медицины. Таким образом, можно будет помогать восстанавливать память при амнезии.

Напомним, недавно ученые нашли еще одну планету, подобную Земле. Спустя многие годы, когда астрономы узнали о трагедии Земли после того, как погаснет Солнце, они искали вариант для того, чтобы человечество могло перебраться. В созвездие Дракона нашлась планета, которая очень похожа на нашу. Ученые продолжают ее исследовать.