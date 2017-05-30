Ученые нашли потенциально обитаемую суперземлю в созвездии Дракона

Американские ученые обнаружили обитаемую суперземлю в созвездии Дракона, которая может подойти для колонизации. Они отмечают, что на ней существуют все условия для жизни и в будущем люди смогут на нее переселиться.

Как известно, специалисты со всего мира давно ищут в космосе альтернативный вариант Земли, куда в случае катастрофы смогут переселиться люди. На этот раз американские специалисты исследовали созвездие Дракона и пришли к выводу, что там находится суперземля, которая может быть пригодна для жизни.

По словам исследователей, на обнаруженной планете вполне может оказаться весьма комфортный температурный режим, а также водные ресурсы в жидком состоянии. Ученые рассказали о том, что экзопланета находится на расстоянии 21 световых лет от Земли, а также превышает ее размеры в 2,8 раз. Обнаруженная планета вращается вокруг "красного карлика", размеры которого в три раза меньше размеров Солнца.

Американские специалисты не намерены останавливаться на достигнутом и планируют проверить, на самом ли деле обнаруженная суперземля подойдет для колонизации.