Ученые: Недостаток кишечных бактерий приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Великобритании выяснили, что недостаток кишечных бактерий приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, им удалось объяснить, почему у пациентов без вредных привычек нет высокого уровня холестерина, либо же ненормированного давления, однако страдает от проблем с сосудами.

Издание European Heart Journal передает подробности одного из последних научных работ британских ученых, которые пытались понять причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые, казалось бы, не являются в зоне риска их поражением. В ходе своих исследований им удалось выяснить, что влияющим фактором в этом является наличие в желудочно-кишечном тракте полезных бактерий.

Специалисты утверждают, что им удалось установить связь между их присутствием и состоянием артерий в организме. Они провели изучение медицинских данных 617 пар близнецов, что доказало эту теорию. Теперь ученые хотят искать средство для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний у людей. Они считают, что этого можно добиться благодаря изменению рациона пациентов.