Ученые предложили новый способ сохранения насекомых‍ в полипропилене

Ученые из университета энтомологии и ветеринарных наук, базирующегося в Техасе (США), предложили новый способ сохранения насекомых‍ в полипропилене. Агентство Journal of Insect Science публикует подробное описание данного способа и его преимущества перед существующими.

На данный момент самым распространенным способом хранения насекомых и членистоногих является их накалывание на булавки или же спиртование. Между тем, ученые предлагают полностью отказаться от них, отдав предпочтение хранению в полипропилене. Это вещество похоже на смолу, но является бесцветным, так что через него будет очень удобно вести наблюдения. При затвердевании оно становится весьма прочным, поэтому сможет защитить образцы от повреждений при работе с ними.

К тому же, есть другие плюсы, которые заставили ученых рассмотреть этот вариант. Так, ложась на на насекомое толстым слоем, полипропилен защитит студентов от вирусов и патогенов, которыми они могут заразиться. Ученые уже определили, какой должна быть по размеру оптимальная форма для этой цели. Уже были проведены успешные испытания, в ходе которых образцы насекомых заливали полимером, а после разрезали на блоки и шлифовали.