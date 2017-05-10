Ученые нашли на Марсе череп улыбающегося великана

Уфологи обнаружили на Марсе череп улыбающегося великана. Такие выводы он сделал по снимкам, полученным благодаря марсоходу Curiosity.

Уфолог Джон Уайт рассказал о том, что на Марсе был обнаружен череп огромного великана, рост которого мог достигать 4,5 метра. Полученным снимком он намеревается доказать, что на планете когда-то существовала жизнь. Так, уфолог обратил внимание на то, что на черепе можно отчетливо рассмотреть глазницы и челюсть, на которой сохранилось семь зубов.

Стоит отметить, что снимок черепа огромного великана Уайту удалось получить на сайте NASA, кадры на Землю прислал марсоход Curiosity.

Сторонники версии о существовании внеземных цивилизаций тут же назвали полученные кадры сенсационными и отметили, что череп мог принадлежать представителю древней цивилизации, который ранее проживал на Марсе, а затем вымер из-за изменений климата.

Скептики также высказали свое мнение по поводу "сенсационного" открытия. Они заявили, что Curiosity просто запечатлел скалу, отдельные участки которой на самом деле сформировались таким образом, что их модно принять за человеческое лицо.