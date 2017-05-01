Ученые опровергли миф о пользе бюстгальтера и рассказали о вреде от него. По их словам, носить его 24 часа в сутки очень опасно, ведь это может привести к образованию злокачественной опухоли в области молочной железы.

Ученые провели исследование, в ходе которого пытались выяснить, какое на самом деле влияние на женский организм оказывают бюстгальтеры. В результате им удалось развеять несколько популярных мифов, очень распространенных среди дам, на эту тему. Так, многие женщины думают, будто в ношении этого элемента нижней одежды есть необходимость. Существует мнение, будто это помогает предотвратить обвисание груди. Ученые его опровергают и говорят, что бюст обвисает по мере приближения старости. К тому же, по их словам, это даже даже мешает мышечным тканям развиваться и более долгое время поддерживать форму груди упругой.

Помимо этого, специалисты настаивают на том, что носить бюстгальтер часто слишком опасно. Даже не самые тугие из них пережимают сосуды и не дают лимфе свободно циркулировать. Это, в свою очередь, может привести к отекам и даже вызвать появление злокачественных опухолей.