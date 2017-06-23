Ученые выяснили, почему люди склонны к осуждению других

Ученые из Университета Мичигана выяснили, почему люди постоянно склонны осуждать друг друга. По словам специалистов, людям свойственно переоценивать личность другого человека, при этом не особо стремясь оценить саму ситуацию.

Как рассказали исследователи, многие люди часто делают выводы о других и придает особое значение своему отношению к данному человеку, однако вовсе не обращают внимания на ту ситуацию, в которой он оказался. Любой поступок человека может объясняться теми обстоятельствами, в которых он находился, однако часто не зная всей ситуации люди тут же начинают "тыкать в него пальцем" и осуждать.

Ученые отмечают, что никогда не следует не зная мотивации другого человека обвинять его в чем-то. Они напомнили о том, что заложенный в людях механизм обработки оценки поведения других способен срабатывать автоматически и неплохо помогать человеку в жизни, однако не стоит ему слепо доверять и сразу же осуждать людей, не разобравшись в ситуации.