Ученые изобрели микротермометр для записи малейших температурных изменений

Ученые из Японии изобрели микротермометр для записи малейших температурных изменений. Эта технология является очень чувствительной к теплу и в реальном времени способна фиксировать даже самые незначительные скачки.

Агентство новостей Eurekalert передает новость о свежем изобретении специалистов из технологического института, базирующегося в Токио. Им удалось успешно подобрать материалы для микротермометра, который способен улавливать малейшие температурные скачки. Отныне устройство будут использовать как в новых исследованиях, так и для создания транзисторов нового уровня.

Новый термометр "видит" тепло, которое исходит от оптических и электронных пучков. Он собран из золотой и никелевой термопары на мембране из нитрида кремния. Таким образом, японские ученые первыми пришли к созданию технологии наномасштабной термической микроскопии. Специалисты считают это достижение поистине важным и возлагают на него большие надежды.