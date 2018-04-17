Ученые выяснили, какие на самом деле имеет последствия употребление алкоголя и табака‍

Организованная группа ученых из разных стран провела исследование на тему того, какие на самом деле имеет последствия для человека употребление алкоголя и табака‍. Более детальные данные об этом приводит агентство EurekAlert!.

Ни для кого не секрет, что алкогольная продукция и табак имеют негативное воздействие на здоровье человека. Тем не менее, ученые решили уточнить, к каким последствиям на самом деле приводит их употребление. За основу они взяли данные о смертности на планете Земля за 2015 год. Изучив данные каждого региона отдельно, они поняли, что никакие другие вещества, вызывающие привыкание, не имеют таких губительных последствий.

По данным специалистов, на всей планете больше всего к спиртному пристрастны жители Центральной, Восточной и Западной Европы. Тем не менее, по всей планете было потеряно 170,9 миллионов лет человеческой жизни всего за указанный год по причине преждевременной смерти из-за курения, а также 85 миллионов лет - по причине употребления алкоголя. Между тем, чаще всего летальные случаи по причине вредных привычек фиксируются на территории Восточной Европы.