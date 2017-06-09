Ученые выяснили, что осьминоги пришли на Землю из космоса миллионы лет назад

Опытные американские исследователи изучили природу одних из самых загадочных живых организмов на Земле – осьминогов. Согласно данным ученых, моллюски прибыли на планету в виде яиц ещё миллионы лет назад.

Автор исследования из США Питер Годфри-Смит шокировал весь мир и даже коллег-ученых своей теорией о происхождении осьминогов. Согласно мнению Годфри-Смита, данные головоногие моллюски являются настоящими инопланетянами, поскольку на Землю прибыли из открытого космоса. Ученый уверяет, что ранее осьминоги существовали в виде яиц.

После того, как яйца попали на Землю, они стали очень быстро развиваться до того вида, в котором осьминоги существуют в нынешнем мире. Таким образом, человечество уже много лет живет на одной планете совместно с пришельцами.