В Ростовской области нашли 700-летний город Азак

Археологи нашли в Ростовской области 700-летний город Азак, который находился на территории современного Азова. Среди уникальных находок – фрагменты мозаики и обломки сосудов из керамики.

Как стало известно археологам, город Азак находился на территории современного Азова порядка 700 лет назад. К такому выводу исследователи пришли после того, как нашли фрагменты мозаики и части сосудов из керамики. Все эти обломки являлись частями уникальных объектов, которые люди того времени изготовили с большим мастерством. Как рассказала художник-реставратор Наталья Шаповалова, из частей мозаики можно собрать целый орнамент, который поможет лучше узнать о людях, живущих в том городе.

Под Азовом находится одним из крупнейших торговых узлов Золотой Орды, считают археологи. Азак, утверждают они, являлся «городом контрастов», вместе с дорогими украшениями ученые находят кандалы для рабов и символику из разных религий.

При раскопках археологи находили православные кресты, сделанные из бронзы, меди и эмали. Рестораторам приходится проделывать множество манипуляций, чтобы суметь очистить и изучить находки. Сначала артефакты зачищают от грязи, затем их помещают в спецсредство и покрывают лаком, что спасает металл от окисления.

По мнению археологов, город Азак просуществовал немного больше, чем сто лет. Однако, находки, сделанные на территории древнего города, всегда впечатляют и интригуют специалистов – древний Азак скрывает много тайн и неизвестных фактов.