Ученые рассказали, как способ добираться на работу влияет на индекс массы тела

Ученые провели исследование для того, чтобы выяснить, как способ добираться на работу оказывает влияние на индекс массы тела. По словам исследователей, те люди, которые добираются на работу пешком или на общественном транспорте, имеют более низкий индекс массы тела, чем те, кто ездит на службу на своем авто.

Как рассказали исследователи, малоподвижный образ жизни ведет к тому, что у человека повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и многих других. Если же человек довольно активный, то его кости и мышцы укрепляются, повышается настроение и продолжительность жизни растет.

Ученые для участия в своем эксперименте пригласили более 150 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, который показал, что люди, которые пешком ходили на работу или ездили на общественном транспорте, имели самый маленький индекс тела, в отличие от тех, кто предпочитал добираться на службу на своем авто. Так, одним и самых полезных способов добраться на работу стал велосипед, далее следует ходьба и общественный транспорт. Данным участникам удавалось сбросить до 5 лишних килограммов и эффект от активного передвижения держался довольно долго.

Исследователи рекомендуют всем выбирать активный способ передвижения и добираться на работу не на своем авто, тогда появится возможность сбросить лишние килограммы даже не занимаясь спортом.