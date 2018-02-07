Ученые: Аспирин поможет человеку пережить большое горе

Американские ученые в ходе проведенного исследования смогли выяснить, что аспирин вполне способен помочь пережить большое горе. Результаты исследования появились в журнале Psychotherapy and Psychosomatics.

Как рассказали ученые из Университета штата Аризоны, сразу же после потери близкого человека в несколько раз повышается риск сердечного приступа, ведь стресс оказывает влияние на артериальное давление и другие факторы развития острого инфаркта миокарда. Для того, чтобы проверить, поможет ли аспирин пережить горе и уберечь человека от сердечного приступа, исследователи пригласили к участию в эксперименте более 20 человек, которые только недавно потеряли близких.

Изначально из измерили давление, частоту сердцебиения и сердечный ритм, а также определили выраженность симптомов депрессии. После этого ученые поделили людей на две группы, однако из которых в течение 10 дней принимала по 81 миллиграмму аспирина, а вторая плацебо.

По окончанию эксперимента исследователи пришли к выводу, что у той группы, которая ежедневно принимала аспирин, значительно снизились риски сердечного приступа, а также исчезли многие симптомы депрессии, в отличие от второй группы.