Эксперты считают, что навык контроля эмоций поможет школьникам воздерживаться от секса

Профессор Кристофер Хоук возглавил исследование в Брауновском университете в Проведенсе, где ему предстояло выяснить зависимость интенсивности эмоциональных колебаний у школьников от частоты их сексуальных контактов. Как оказалось, чем лучше подросток себя контролирует, тем ниже его потребность в половых актах.

В Pediatrics были представлены результаты исследования, согласно которым те учащиеся, которые менее склонны к психическим отклонениям и умеют на должном уровне контролировать свои эмоциональные порывы, ведут более сдержанную половую жизнь.

Испытание проводилось среди учащихся седьмого класса. Те школьники, которые сумели овладеть нужными навыками, избегали сексуальных контактов в течение следующего месяца.

Эксперты заявили, что продолжат исследовать процесс образования эмоций, чтобы составить полную программу по их контролю. Как утверждают специалисты из других областей, это очень важно для всех аспектов здоровья детей.