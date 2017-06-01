Астрономы: 15 мая к Земле приблизится опасный астероид 2010 WC9

Ученые из обсерватории на Маунт-Леммон сообщили, что 15 мая к Земле приблизится астероид-«аполлон» 2010 WC9, который пронесется рядом с планетой на опасном расстоянии. По словам астрономов, им известны размеры опасного астероида, который войдет во внутреннюю орбиту Земли и окажется внутри лунной орбиты.

Как сообщается, астероид 2010 WC9 причислили к классу «аполлонов» - космических тел, несущих для Земли опасность. Данный «аполлон» пересечет земную орбиту с внешней стороны. По мнению астрономов, астероид имеет диаметр в 68 метров. Другие источники сообщили, что размеры объекта могут составлять от 53 до 120 метров.

По данным астрономов, астероид-«аполлон» приблизится к Земле на расстоянии 203,5 тысяч километров. Скорость, с которой объект «пронесется» через орбиты будет невероятной – астероид «разгонится» до 12,66 километров в секунду.

Пока не известно, насколько опасен астероид для Земли. На форумах для астрономов информация о приближающемся объекте уже помечена знаком «срочно» и словом «опасность». По данным космологов, астероид 2010 WC9 станет 32-м объектом такого типа, который попадет во внутреннюю земную орбиту и окажется внутри лунной.