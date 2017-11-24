Британский историк несколько месяцев изучал данные о НЛО в Восточном Йоркшире

Британский историк Майк Ковелл несколько месяцев подряд изучал свидетельства появления пришельцев в городе Халл и Восточном Йоркшире. Ему удалось собрать большое количество документов, рассказывающих о НЛО.

В 2008 году Британский национальный архив начал публиковать множество данных о встречах жителей страны с пришельцами. Именно это и привлекло внимание Майка, который в последующем потратил несколько месяцев в поисках различных статей и публикаций о НЛО в городке Халл и Восточный Йоркшир. Среди документов были отчеты полицейских, показания очевидцев, газетные статьи, различные карты, фотографии и рисунки.

Одним из самых интересных случаев, который ему удалось найти, оказалась история капитана воздушного судна Уильяма Шаффера. Его самолёт разбился в Северном море, а СМИ начали рассказывать о том, что причиной стал НЛО. Позже, Джун Кун рассказала о том, что скорей всего воздушное судно было подбито пришельцами. Она видела странные огни в небе, после чего самолёт начал падать.