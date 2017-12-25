Ученые доказали, что крысы могут воспроизводить информацию из эпизодической памяти

Издание Current Biology опубликовало статью с исследованием ученых, которым удалось доказать, что эпизодическая и долговременная память присутствует не только у людей, но и животных.

До этого считалось, что только люди могут вспоминать некоторые эпизоды из памяти, однако ученые из университета Индиана в Блумингтоне доказали, что это не совсем так. Руководил проектом Джонатон Д. Кристалл. Исследователи занимались поиском аналогичной способности у крыс. Раньше ученые доказали, что крысы могут сохранять в памяти информацию об отдельных событиях. Теперь же заданием ученых было проверить, могут ли они воспроизвести эту информацию.

В эксперименте принимало участие 13 крыс. Исследователи хотели научить их сохранять в память порядок определенной информации, после чего крысы должны были извлечь из памяти те или иные фрагменты. В ходе эксперимента крысы должны были выбрать пробирки с тем или иным запахом ароматизатора. В 90% случаев они выбирали правильный вариант и получали за это угощение. После этого ученые увеличили время между действиями и запоминанием информации и крысы показали примерно такой же результат.

Дальше ученые добавили еще лишнюю информацию, которая могла бы помешать крысам вспомнить, чего от них требуют. Ученые добавили новый запах, после которого крысы также получали угощения. Ученые постоянно меняли пробирки местами, чтобы запутать животных. В результате крысы показали примерно такой же результат, выбирая правильные пробирки и даже те, которые были до этого.

Эксперимент показал, что крысы могут воспроизводить воспоминания из эпизодической памяти. В ходе эксперимента у крыс был задействован гипоталамус, что является доказательством их утверждений.