Ученые обнаружили новый вид древних представителей крокодилов Юрского периода

Ученые провели исследования древнего крокодила, который жил около 180 миллионов лет назад. Его останки были найдены еще в 1996 году. В результате исследования костей крокодиломорфа, ученые нашли звено, которого не хватало в линии эволюции крокодилов. Оно получило название Magyarosuchus fitosi.

Известно, что во времена Юрского периода на Земле обитало 2 вида талаттозухий. Это были Teleosauroids и Metriorhynchoids. Первый вид почти ничем не отличался от крокодилов, которые живут в наше время. Представителям этого вида было свойственно иметь наросты из костей, которые были расположены на спине и брюхе. К тому же, их лапы были вполне приспособлены к передвижению по суше. Второй вид талаттозухий начал свое развитие в ином направлении. У них не было панциря, однако на месте лам и хвоста эти представители древних крокодилов имели плавники.

Ученые из университета в Эдинбурге, которые изучают палеонтологию, провели анализ костей ископаемых, которые хранились в Будапеште. В результате выяснилось, что между этими двумя видами был еще один. Его назвали Magyarosuchus fitosi. Филогенетический анализ показал, что представители этого вида совмещали в себе и плавники, и гибкую броню.