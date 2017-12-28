Ученые научились полностью исцелять диабет 1 типа путем трансплантации

Биологи разработали новый метод лечения диабета 1 типа при помощи трансплантации особых тканей. Над проектом работают в Йокогамском университете (Япония) при поддержке Медицинского центра Детского госпиталя в Цинциннати (США).

Во время совместного эксперимента японцы и американцы собрали панкреатические островки, заменяющие клетки поджелудочной железы. В состав вошли стволовые клетки людей, клеточный материал мышей и некоторые другие биологические вещества. Эти образования ученые пересадили мышам, страдающим диабетом.

Оказалось, что панкреатические островки в поджелудочной железе провоцируют самоконденсацию, приводящую к возобновлению выработки гормонов этого органа. В частности, так необходимого организму инсулина. У грызунов улучшался контроль глюкозы в крови, а симптомы диабета, напротив - снижались. При этом донорские ткани были взяты у этой же особи, поэтому отторжения не происходило.

Авторы уверены, что благодаря их достижениям медики смогут вскоре полностью побороть диабет. Для этого потребуются лишь производить в лабораториях клеточные импланты на основе тканей самих пациентов.

Для справки: диабет 1 типа является хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа больного не способна производить инсулин. Это происходит из-за неполадок в иммунной системе, которая начинает разрушать синтезирующие гормон бета-клетки.