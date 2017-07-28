Ученые: спорт невозможно заменить сексом

Занятия сексом не могут обеспечить человеку столько же полезных физических нагрузок, как спорт. К такому выводу пришли ученые из Канады.

Канадские эксперты провели исследование с целью развеять распространенное заблуждение о полезном влиянии сексуальной близости на физическую форму. По подсчетам, для поддержания хороших возможностей тела человеку нужно еженедельно тратить примерно 2 с половиной час на интенсивные нагрузки. В то же время средняя длительность одного полового акта варьируется в пределах 6-10 минут. Чтобы достичь желаемого результата, при такой длительности паре нужно заниматься сексом не менее 15 раз за аналогичный срок.

Кроме того, исследователи опровергают домыслы о большом расходе калорий во время любовных утех. Они выяснили, что мужчина за один заход теряет в среднем 100 калорий или 4,2 за минуту. У женщин этот показатель ещё меньше. Во время секса они тратят по 3,1 калории ежеминутно. За один акт их набирается всего 69.