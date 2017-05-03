Уфолог опубликовал видео с НЛО в опасной близости от МКС

Исследователь космоса под ником Streetcap1 заметил странное НЛО в опасной близости от Международной космической станции. Видеоролик опубликован на Youtube.

На видеозаписи видно, что таинственный объект находится буквально "на расстоянии вытянутой руки" от оборудования МКС. При этом явление сопровождается ярким световым следом. Уфолог отмечает, что объект перемещался в пространстве очень быстро. Из-за высокой скорости невозможно идентифицировать его природу.

В комментариях пользователи видеохостинга разделились во мнениях относительно увиденного. Некоторые склоняются к внеземному происхождению НЛО. Они предполагают, что высокая скорость и осветительное оборудование позволяют инопланетной аппаратуре изучать строение орбитальной станции. Нашлись также скептически настроенные люди, которые объясняют появление НЛО неполадками в камере МКС, которая и запечатлела интересную картину.