Древние киты были свирепыми хищниками с острыми зубами

Ученые провели исследования древних китов, получивших название Llanocetus denticrenatus. Известно, что они жили еще 34 миллиона лет назад. Исследователям удалось провести анализ черепа одного из этих млекопитающих, в ходе которого выяснилось, что у древних представителей китов имелись зубы, а также у них были хорошо развиты десна. Это доказывает то, что раньше киты были хищниками и охотились на крупную рыбу.

Как сообщают ученые, им удалось провести анализ с останков самого древнего из обнаруженных китов. Известно, что у современных китов имеются сотни пар пластин во ртах, вместо зубов, чтобы измельчить мелкую рыбу, которой они питаются. Однако так было не всегда. Llanocetus denticrenatus имели очень мощные десна и острые зубы, которые были расположены так, чтобы они могли отхватить от большой жертвы довольно крупные куски. Однако со временем в ходе эволюции зубы китов были утеряны, а десна стали сложнее и усохли.

После этого древние киты сменили большую жертву на маленькую. Для этого эволюция дала им китовые усы, которые выглядят как пластинки. Ученые считают, что пластинки нужны китам для того, чтобы удержать их мелкую добычу во рту было не так сложно.