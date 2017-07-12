Очищайте воду: ученые предупредили об опасности фторированной "минералки"

Ученые выявили зловредное влияние фторированной минеральной воды на человеческий организм. Результаты недавнего исследования публикуют зарубежные СМИ.

Оказалось, что "минералка" с высоким содержанием фтора негативно воздействует на гормональный баланс потребителей. Такой напиток заставляет организм вырабатывать излишек гормонов Т3 и Т4. При длительном употреблении у человека может появиться гипертония. Кроме того, растет риск появления рака щитовидной железы.

Особенную же опасность минеральная вода представляет для беременных женщин и зародышей. Попадая в организм, фтор может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Чтобы избежать этого, эксперты советуют отказаться от фторированной воды или очищать её при помощи специальных питьевых фильтров.