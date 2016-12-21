Учёные бьют тревогу: Депрессия захватила подростков и молодёжь во всём мире

Согласно анализам данных Blue Cross Blue Shield Association уровень депрессии за короткий промежуток времени распространяется среди молодёжи с неимоверной скоростью. Учёные не знают, как это лечить.

Как пример специалисты приводят рост уровня депрессии на 33% с 2013 по 2016 год у молодых людей 1981 года рождения и подростков. Данные принадлежать молодёжи США, однако учёные отмечают, что тенденция носит глобальный характер. Также среди взрослых людей диагностировать депрессию удаётся чаще у женщин, чем у мужчин. Подавленное состояние плохо сказывается на экономике страны, создавая замкнутый круг: у 80% депрессивных людей обнаружены другие болезни, на лечение которых государству нужно выделять немалые деньги.

Специалисты говорят, что выяснить точную причину роста депрессивных состояний им не удаётся ввиду банальной неготовности науки к таким показателям. Подростки могут быть подвержены депрессии из-за частого использования гаджетов и нарушения сна. Однако неизвестной остаётся причина депрессии у взрослых. Методы лечения такого масштабного феномена они также не могут предложить, но советуют при первых симптомах болезни обращаться к профессионалам.