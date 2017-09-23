Ученые будут ловить браконьеров по вибрациям слонов

Британские ученые разрабатывают особые сейсмические датчики, которые будут улавливать вибрации от топота или "общения" слонов и сигнализировать об активности браконьеров. Концепция проекта представлена в журнале Current Biology.

Ранее биологи обнаружили особые вибрации почвы, которые слоны используют для передачи сигналов друг другу. Оказалось, кроме топота во время ходьбы, эти животные "шумят" в инфразвуковых частотах ниже 20 герц. Человеческое ухо такие звуки слышать не способно, однако низкочастотные сигналы отлично передаются по грунту. Эту особенность слоны используют для общения друг с другом.

Сотрудники Оксфордского университета впервые изучили эти звуки при помощи геофонов, которые способны регистрировать звуковые волны в верхних слоях земной коры. Они подсчитали, что учитывая неоднородность рельефа и вмешательство посторонних звуков, сейсмические колебания от слонов распространяются по земле до шести километров. Кроме того, сигналы отличаются в зависимости от поведения особей.

Руководитель научной группы Бет Мортимер отмечает, что вместе с коллегами поразился силе низкочастотных звуков, издаваемых слонами. Такие позывные по интенсивности можно сравнить с их громким топотом.

Эту особенность команда намерена положить в основу комплекса по отслеживанию слонов. При должной настройке, система должна показывать примерное количество слонов на определенной территории. Кроме того, оборудование сможет в реальном времени показывать зону, где животные в страхе убегают от браконьеров. Это поможет зоозащитникам оперативно реагировать на преступления против природы и предотвращать их. Однако пока проект находится лишь на теоретической стадии.