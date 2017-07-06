Учёные: Детей с устойчивыми к антибиотикам бактериями становится больше ежегодно

Устойчивые к антибиотикам бактерии Acinetobacter baumannii стали находить у большего количества детей. Учёные также рассказали о тех, кто чаще подвержен появлению их.

Об опасности A. Baumannii и деталях исследования в марте этого года учёные опубликовали статью в Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. Однако заметить реальные риски у детей им удалось немного позднее. Изучив электронные данные с 1998 по 2012 год, учёные пришли к выводу, что случаи появления в организме A. Baumannii непреклонно растут. Особенно чувствительными оказались дети.





Устойчивые к антибиотикам бактерии A. Baumannii чаще были замечены у детей с хроническими заболеваниями. Маленькие пациенты подвержены более высокому риску воспалению легких, мочевых путей или других участков после операции, интубации, травмы или катетеризация. Также учёные отмечают, что опасность A. Baumannii для детей состоит и в том, что эти бактерии защищаются от антибиотиков, используя генетическую адаптацию детей, которая позволяет им жить в экстремальных погодных условиях. Пока всепоглощающее решение они предложить не могут.