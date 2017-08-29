Ученые из Китая и Америки улучшили успеваемость школьников, раздав им бесплатные очки

Издание JAMA Ophtalmology сообщило об эксперименте ученых из Китая и США. Чтобы доказать, что в некотором роде успеваемость школьников зависит от проблем со зрением, ученые раздали учащимся бесплатные очки. В результате школьники смогли достичь больших успехов в математике, чем раньше.

Специалисты из ВОЗ сообщают, что у 20% школьников, которые проживают в странах имеющих низкий средний доход есть определенные проблемы со зрением. Однако они попросту не имеют возможности их исправить из-за того, что в таких странах ситуация с медицинскими учреждениями и здравоохранением гораздо ниже установленной нормы.

Авторы исследования рассказали о том, что у многих школьников есть проблемы со зрением из-за того, что они не могут позволить себе побывать на приеме у квалифицированного офтальмолога и подобрать корректирующие очки из-за финансовых сложностей.

Эта проблема является очень важной именно для детей, которые посещают школу. Из-за проблем со зрением у многих школьников оценки ниже, чем они могли бы получить, если бы видели нормально.