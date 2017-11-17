Учёные предположили, почему человечество не сталкивалось с сообщениями пришельцев

Астрономы, нейробиологи и антропологи выдвинули теорию о том, почему человечеству не попадались сообщения от внеземных цивилизаций. Астробиолог Натали Каброль считает, что инопланетяне могут передавать информацию способами, которые выходят за понимание людей.

Учёные из Института SETI предположили, что человечество могло столкнуться с инопланетными сообщениями, но не смогло их понять. Каброль отметила, что люди ограничены в восприятии мира и потоков информации, окружающих их. Как пример, она привела другие способы сообщения на Земле. Пауки способны воспринимать информацию по паутине, у шимпанзе есть своеобразные проявления культуры. Но это только те вещи, которые способен понять человек.

Пришельцы могут передавать информацию совершенно немыслимыми образами. Последние разработки специалистов Института SETI направлены на создание искусственного интеллекта, который займётся поисками сообщений пришельцев. Они используют методы глубинного обучения, который ускорит процесс создания компьютера, способного понять пришельцев. Однако эксперты отмечают, что даже в этом случае искусственный интеллект ограничен человеческим мышлением, что может стать серьезной проблемой в поисках сообщений пришельцев.