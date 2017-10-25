Астрономы запечатлели через Hubble уникальный снимок "Глаза Бога"

При помощи космического телескопа Hubble американские астрономы запечатлели уникальный вид на "Туманность улитки", которую именуют "Глазом Бога". Полученные изображения разместили в интернете сотрудники NASA.

Космическое агентство пишет, что столь прекрасную фотографию экспертам удалось получилось в Национальной обсерватории Китт-Пик. Они комбинировали различные объективы и накладывали несколько изображений. В итоге получилось завораживающее разноцветное зрелище. Ученые отмечают, что синим цветом в центре круга выделяется кислород, а красный ободок составляют водород и азот.

Туманность улитки очень похожа на нашу галактику Млечный путь по ряду показателей. Она отдалена от Солнца на 650 световых. По подсчетам астрофизиков, в общем её протяженность составляет порядка 2,5 лет. И "Глаз Бога" продолжает расширяться со скоростью в 31 километр за секунду. Примерный возраст туманности - 10,6 тысяч лет. Её впервые в 1824 году обнаружил астроном Карл Людвиг Хардинг.