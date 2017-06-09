Сезонные колебания экзопланет укажут ученым на живых существ

Сотрудники Калифорнийского университета пришли к выводу, что сезонные колебания на экзопланетах могут выявить существование внеземной жизни. Выдержка из статьи опубликована на ресурсе Phys.org.

Американские исследователи разработали модель изменения концентрации кислорода, углекислого газа и метана в атмосфере планеты, напоминающей Землю миллиарды лет назад. Они обнаружили, что жизнедеятельность растительных организмов может хорошо маркировать озон. Зачастую, он образуется в результате химических реакций газов с молекулярным кислородом, который выделяют растения.

Астробиологи намерены анализировать атмосферный состав ближайших экзопланет в процессе их перемещения по орбите вокруг материнской звезды. Наклон оси и позиция относительно светила создают разные времена года. Как мы можем наблюдать на Земле, в такие периоды флора и фауна ведет себя по разному. Живые организмы специфически меняют состав воздуха, а наблюдения могут такие колебания выявить и зафиксировать признаки жизни. Авторы исследования уверены, что в этом проекте им помогут телескопы новейшего поколения.