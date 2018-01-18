Физики объяснили, почему на самом деле лед скользкий‍

Группа физиков из Германии, Нидерландов и Франции провела важное исследование, по итогам которого смогла объяснить, почему на самом деле лед скользкий‍, и особенно это проявляется при небольших отрицательных температурах. Подробности передает издание Journal of Physical Chemistry Letters.

Для многих людей, а особенно пожилых, зима становится настоящим испытанием, так как из-за льда на улицах они чувствуют себя очень неустойчиво и потому боятся упасть и получить травму. Ученые решили выяснить, какие физические свойства на самом деле характеризуют лед, из-за чего он становится таким скользким. Они провели исследование со стальным шаром и изучили, что помогает ему скользить по ледяной поверхности.

Раньше у специалистов уже было объяснение этого вопроса, однако оно было опровергнуто. Тогда ученые поняли, что слой воды, который появляется между двумя твердыми прослойками льда, не играет роль смазки и появляется из-за нагрева, а не из-за давления.

По этой причине они решили вновь проводить исследование, в ходе которого и использовали стальной шарик. Они измеряли коэффициента трения его поверхности о поверхность льда, изменяя температуру от 0 до -100 градусов по Цельсию. По итогам они поняли, что на самом деле он скользкий вследствие образования подвижных молекул в его поверхностном слое из-за разрыва водородных связей.