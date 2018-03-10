Учёные назвали летнюю диету для предотвращения рака кожи

Летний отпуск – это не только возможность отдохнуть, но и риск, что солнечные лучи повредят кожу, и разовьётся рак. Специалисты представили в Journal of Skin Cancer рацион, который может привести к снижению таких рисков, как сообщает «Версия.Инфо».

Там есть антиоксиданты и полезные элементы, которые не только насытят, но и добавят недостающие и необходимые для противостояния ультрафиолетовому излучению вещества. Завтракать рекомендуется овсяной кашей, фруктовым йогуртом и кофе. Желательно, чтобы всё это было не очень сладким, а йогурт не из супермаркета, а сделанный собственноручно. На обед салат, в котором тёмная лиственная зелень, помидоры и орехи. В качестве перекуса – морковка и зелёный чай.

Ужинать рекомендуется лососем, куркумой и брокколи – чтобы потраченная энергия вернулась, поскольку в этих продуктах есть жирные кислоты омега-3. В качестве десерта – чёрный шоколад и свежие фрукты, лучше – сезонные. Мясо и вредные жиры желательно пока не употреблять. Учёные отмечают, что постоянно так питаться не рекомендуется, поскольку рацион должен быть разнообразным, однако на пару недель отпуска стоит попробовать.