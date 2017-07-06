Новый научный проект ищет инопланетные сигналы на миллионах звезд Млечного Пути

Астрономы запустили научный проект Breakthrough Listen, который ищет сигналы инопланетной жизни в миллионах звездных систем внутри Млечного Пути. Так объявили представители фонда Breakthrough Initiatives.

Инициативный фонд был организован летом 2015 года покойным физиком Стивеном Хокингом из Великобритании и российским предпринимателем Юрием Мильнером. Последний согласился предоставить 100 миллионов долларов. К настоящему времени ученые разработали особые приборы для фиксации сигналов и разместили их на крупных телескопах: GBT в США и Паркс в Австралии.

В 2017 ученые из Breakthrough Listen попытались отыскать первые радиоволны, установив наблюдение за 700 ближних к Земле звезд. Оборудование зафиксировало чуть больше десятка странных сигналов. Но исследователи считают, что они возникли внутри звезд или космических объектов, а потому имеют природное происхождение.

Теперь же обсерватория Паркс получила существенный "апгрейд", что позволило техникам расширить область сканирования. Ведущий участник проекта Дэнни Прайс из Университета Беркли отметил, что телескоп дополняют 13 независимых радиоприемников. Их можно направить на прием из разных уголков галактики. В общей сумме, одновременно аппаратура может обрабатывать до 100 миллионов сигналов. Кроме того, данные эффективно фильтруются.

Сотрудники Паркс потратят на исследование порядка 1500 часов. За это время они ожидают получить из космоса около 100 петабайт информации. Вполне вероятно, что среди такого обилия данных могут отыскать следы существования других развитых цивилизаций. Астрономы намерены уделить внимание и центральным областям Млечного Пути, где, по расчетам ученых, жизни быть не может. Там слишком часто взрываются сверхновые.