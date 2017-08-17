Психологи: Предпочтения девочек к куклам-монстрам дают сигнал о низкой самооценке

Психологи из Тюменского государственного университета выяснили, что предпочтения девочек к куклам-монстрам из серии Monster High дают сигнал об их низкой самооценке. Они пришли к таким выводам, проведя опрос среди 60 школьниц возрастом от семи до 10 лет.

На сегодняшний день детские куклы из серии Monster High приобрели небывалую популярность, в том числе и в России. Многие девочки просят у своих родителей именно их, не желая играть традиционными Барби. Ученые из управления стратегических коммуникаций ТюмГУ решили провести исследование относительно того, что влияет на этот выбор, и пришли к неожиданным выводам. Оказывается, предпочтения девочек к куклам-монстрам дают сигнал о низкой самооценке, и на это стоит обратить внимание родителям.

Психологи провели опрос среди указанного выше количества маленьких обладательниц Monster High, спрашивая их о том, какими качествами обладают их куклы. В большинстве своем, девочки говорили, что этот персонаж смелый, а "хорошие девочки" трусливые. При этом, ученые утверждают, что дети отожествляют себя с теми игрушками, какие им нравятся. Например, мальчик играет супергероем и чувствует себя им. Девочки же из опроса называли кукол-монстров плохими, а значит, такими они чувствуют и себя.